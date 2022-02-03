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Rusya Savunma Bakanı Belarus'ta

03.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Belarus’taki askeri tatbikatına yönelik hazırlıkları yerinde görmek için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu ülkeye gitti. Rusya'nın Belarus'taki tatbikat hazırlıkları, Ukrayna'ya saldırı endişelerini de arttırıyor

Rusya Savunma Bakanı Belarus'ta

Rusya’nın Belarus’taki askeri tatbikatına yönelik hazırlıkları yerinde görmek için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu ülkeye gitti. Şoygu, temasları kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’yla da biraraya gelecek.

Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın yanısıra tatbikat gerekçesiyle Rusya’nın Belarus’a da asker göndermesi Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon düzenleyeceğine dair kaygıları arttıran bir başka neden oldu.

Rusya, ortak tatbikat kapsamında Belarus’a bir süredir hem askeri birlikler hem de askeri mühimmat gönderiyor. Rusya’nın Belarus’a gönderdiği asker sayısı net olarak bilinmiyor.

Rusya, 10-20 Şubat tarihleri arasında düzemlenecek tatbikatın ardından bölgedeki askerlerini çekeceğini söyleyerek Ukrayna’ya operasyon hazırlığını bu konuda da reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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