IHAAW093727-SIY/11-02-2019
- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.
11.02.2019 09:37:27 TSI
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