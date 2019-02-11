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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

IHAAW093727-SIY/11-02-2019 - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek. 11.02.2019 09:37:27 TSI NNNN

IHAAW093727-SIY/11-02-2019

- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek.

11.02.2019 09:37:27 TSI
NNNN

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