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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye’nin başkenti Şam’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye’nin başkenti Şam’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Şoygu’nun ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığının görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede bölgesel güvenlik, mülteci kamplarının durumu, iki ülke arasındaki askeri anlaşmalar ve terörle mücadele konusunun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Şoygu ve Esad’ın mültecilerin Suriye’ye yeniden gönüllü olarak geri dönmesinin yanı sıra Suriyelilere insani yardım konusuna da değindiği ifade edildi.

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