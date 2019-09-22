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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: “İletişim ağlarımıza hergün siber saldırılar düzenleniyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ordusunun iletişim ağlarına her gün sayısız siber saldırı yapıldığını açıkladı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, batı ülkelerine birçok konuda suçlamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: “İletişim ağlarımıza hergün siber saldırılar düzenleniyor”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ordusunun iletişim ağlarına her gün sayısız siber saldırı yapıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, batı ülkelerine birçok konuda suçlamalarda bulundu. Batı ülkelerinden kendi askeri ağlarına sürekli siber saldırılar yapıldığını iddia eden Şoygu, “Onlar tamamen haksızlar ve bu haksızlıklarını tırmandırıyorlar. İletişim ağlarımıza siber saldırı sayıları günde birkaç yüze çıktı” dedi. Özellikle batı basını tarafından askeri imajlarının bozulması amacıyla olumsuz haberler yapıldığını batı sineması tarafından da aleyhlerinde filmler çekildiğini söyleyen Şoygu, “Onlara göre bir hastaneyi vurduk, bu ülkeyi ele geçirmeye çalışıyoruz, yerlerde onlarca cesetler var veya o ülkenin askeri liderlerine zarar verdik” diyerek özellikle sinema sektöründeki Rusya ordusuna yönelik kötü imaj oluşturulmasını eleştirdi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkında da yorum yapan Şoygu, “Ukraynalılar bizim kardeşimiz. Bizim Ukraynalı kardeşlerimizle barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımıza eminim. Anne tarafım Ukraynalı, büyükbabam oraya gömüldü ve ben orada vaftiz edildim. Barış için bir gün zaman gelecek” dedi. Ukraynalı bazı politikacıların Moskova’ya Ukrayna tanklarıyla girme söylemlerini eleştiren Şoygu, “Ukrayna halkı ve Ukrayna önemli bürokratlar aptallıkla komplo ve saldırı çağrıları yapan ateşli kafaları soğutmaya yetecek milli iradeye sahiptir. Ukrayna’da aşırılık yanlılarının durdurulması gerekecek. Bunun daha önce hiç yapılmaması üzücü” dedi.

Putin’den Suriye’de ateşlenen füzenin geliştirilmesi talimatı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha önce Suriye’nin Akdeniz kıyılarından denizaltından fırlatılan ve aktif olarak savaşta kullanılan 3M-54 Kalibre Cruise füzeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye’de kullanılan seyir füzelerinin kullanım sonuçları çıktıktan sonra Devlet Başkanımız Sayın Putin tarafından incelendi. Bunun üzerine füzelerin teknik kullanımıyla ilgili geliştirilme talimatı verdi. Bunun üzerine yükleme süresi kısaldı. Aynı zamanda bu çalışma füzenin hedefe ulaşımıyla ilgili yapılıyor” dedi.

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