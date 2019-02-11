Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Türkiye'ye geliyor.
Edinilen bilgiye göre Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenlerle karşılanacak Şoygu, Akar ile görüşecek.
Görüşmede, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum