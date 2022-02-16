Rusya Savunma Bakanlığı Çekilme Görüntüleri Yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ilhak ettiği Kırım bölgesinde tatbikata katılan ve sonrasında geri dönen askeri birliklerinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, tanklar ve zırhlı araçların bölgeden ayrıldıkları görülüyor. Açıklamada tatbikat sonrası askerlerin de üslerine geri dönmeye başladıkları belirtildi.

Öte yandan Rusya’nın bu açıklamaları ve görüntülere dünya temkinli yaklaşıyor. ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak dün yapılan tatbikat sonrası çekilme açıklamasına karşın 150 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırı bölgesinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya’nın asker çektiğine dair bir işaret görmediğini söyledi. Benzer şekilde AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Rusya’nın karışık sinyaller verdiğini belirtti.

Bu sabah saatlerinde, ilhak altındaki Kırım bölgesinde tatbikata katıldığı ve görev bölgelerine dönmeye başladığı söylenen zırhlı araçlar ve tankların görüldüğü bir video yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı’ysa açıklamasında “Savaş ekipmanları, ve askeri personel daimi görev bölgelerine askeri trenlerle dönecekler. Görev yerlerine ulaşan askeri ekipmanlar ve personel bir sonraki tatbikat hazırlıklarına başlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Rus askerlerinin ortak tatbikat amacıyla bulunduğu Belarus'tan da bir açıklama geldi. Belarus Savunma Bakanı Vladimir Makei, yaptığı açıklamada tatbikatın bitmesiyle birlikte ülkelerindeki Rus askerlerinin geri döneceğini söyledi. Makei, Rusya ve Belarus arasında düzenlenen ve halen devam etmek olan askeri tatbikatın bitmesiyle birlikte ülkesindeki Rus askerleri mühimmatın çekileceğini Belarus'ta Rus askeri kalmayacağını belirtti.

Rusya'nın askeri tatbikat gerekçesiyle Belarus'a asker ve mühimmat göndermesi de Ukrayna saldırısına hazırlanıyor yorum ve kaygılarına neden olmuştu.

RIA Haber Ajansı tarafından servis edilen görüntülerde çok sayıda askerin aracın bölgedeki bir köprüden geçerek alanı terk ettikleri görülüyor.

