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Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.
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14.01.2020 15:03 |
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Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.
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