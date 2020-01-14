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  4. Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.


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