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Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 02:30 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirdi.


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Rusya Suriye

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