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Rusya Savunma Bakanlığı S-400’lerin yükleme görüntülerini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde S-400 parçalarının AN-124 tipi askeri kargo uçağına yükleme anları yer alıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı yükleme sırasında S-400’e ait araç ve parçaların yükleme anlarının görüntüleri çekilerek paylaşıldı.

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