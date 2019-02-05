Rusya Savunma Bakanlığından INF sonrası ilk füze hamlesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan (INF) çekilmesi sonrası menzili 500 kilometreyi aşan füze yapacaklarını duyurdu.
Önce ABD’nin sonra ise Rusya’nın, Kısa ve Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) ayrıldığını duyurmasından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önderliğinde toplanan askeri şura genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemi Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan (INF) Amerika ve Rusya’nın çekilmesi oldu.
500 kilometre menzili aşan füze yapılacak
Toplantıda yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 500 kilometreyi aşan füze sistemlerinin üretilmesi için aktif çalışma başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca 2019 ve 2020 yılı boyunca füze gemilerinden de dahil olmak üzere tüm uzun menzilli Cruise füzelerinin geliştirilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada füze sistemlerinin geliştirilmesi çerçevesinde bütçe arttırılması ve üretimin kısa sürede gerçekleştirilmesi hedeflendiği aktarıldı.
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