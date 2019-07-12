Rusya Savunma Bakanlığından S-400 açıklaması

S-400’lerin Türkiye’ye sevkıyatının başlamasıyla birlikte Rusya Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılarak, "S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019’da Türkiye’ye teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin Türkiye’ye gönderilmeye başlandığını belirterek, “Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019’da Türkiye’ye teslim edilmiştir. Sistemin geri kalan parçalarının Türkiye’ye teslimatı, Türk tarafı ile imzalanan sözleşmenin şartlarıyla kati bir uygunluk içerisinde, üstünde mutabık kalınan süreler içerisinde gerçekleştirilecektir” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında ise Türkiye’nin hava savunma sisteminin geliştirilmesi adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı anlaşmaya uygun bir biçimde sevkıyatların gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.

