Rusya seferlerini hedef aldılar! 'Sahte bomba ihbarı' sekteye uğrattı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası, Rusya’ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan’da, Rusya'ya yönelik uçuş seferleri "sahte bomba ihbarları" almaya devam ediyor.

Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’dan Rusya’nın Moskova ve St. Petersburg şehirlerine planlanan uçuş seferleri için bir haftadan kısa sürede 6 kez sahte bomba ihbarı yapıldı.

Air Serbia şirketinin 6 kez bomba ihbarı ile karşı karşıya geldiğini belirten Sivil Havacılık Müdürlüğü yetkilisi Predrag Djordjevic, yaşanan olayların uzun süredir devam ettiğini ve bunun “olağan dışı” bir durum olduğunu söyledi.

AİR SERBİA’DAN RUSYA’YA SEFER SAYISINI ARTIRMA KARARI

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına karşı yaptırım olarak hava sahalarını Rusya'ya kapatırken, Sırbistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Serbia ise, Rusya seferlerini daha büyük uçaklarla yapmaya başlamış ve sefer sayısını artırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Rusya'ya uçuşlarını durdurup, hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı dönemde Air Serbia'nın Moskova'ya yaptığı seferleri ikiye katladığını belirterek "Avrupa'da sadece Sırbistan, hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı. Ukraynalıların kanıyla para kazanmak, AB'ye girmeye aday bir ülkeye yakışmaz." ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan baskıların ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili özel Pink Televizyonu'na yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'dan Rusya'ya günlük uçak seferi sayısının bire indirildiğini belirtmişti. (AA)

