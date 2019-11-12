HABER

Rusya semalarında hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

ABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.Amerika Birleşik Devletleri’ne ait RQ-4B Global Hawk yüksek irtifalı insansız hava araçları (İHA), önceki gün Rusya ve Karadeniz semalarında uçuş gerçekleştirdi.

ABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri’ne ait RQ-4B Global Hawk yüksek irtifalı insansız hava araçları (İHA), önceki gün Rusya ve Karadeniz semalarında uçuş gerçekleştirdi. İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Sigonella hava üssünden kalkan 11-2048 kuyruk numaralı RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı önce Kırım semalarında uçuş gerçekleştirdi. Ardından Kerç Boğazı üzerinden Krasnodar hattı boyunca Soçi’ye inen Amerikan uçağı, Karadeniz üzerinden aynı yönde dönüş yaptı. ABD’ye ait İHA aynı güzergahta 7 saat içerisinde 5 tur gerçekleştirdi.

ABD’nin keşif uçuşunun ardından Rusya tatbikat yaptı
ABD’ye ait İHA’nın Rusya’nın güneyinde gerçekleştirdiği uçuşun ardından Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 tipi yeni nesil savaş uçağı bölgede dün atış talimleri yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın güneyinde bulunan Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı SU-25 tipi savaş uçaklarının tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, tatbikatın amacının pilotların manevra kabiliyetlerini geliştirmek ve zorlu hava koşullarında hedefleri imha edebilmek olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada pilotların uçaklarla 20 atış gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle vurduğu ifade edildi.

Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken... Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken...
Jandarma’dan lüks rezidansa uyuşturucu baskını kameradaJandarma’dan lüks rezidansa uyuşturucu baskını kamerada
Ek fotoğraflar // Boğaz'ı kaplayan sis örtüsüEk fotoğraflar // Boğaz'ı kaplayan sis örtüsü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te şaşırtan değişiklik!

MasterChef'te şaşırtan değişiklik!

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması!

Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda yakalama kararı var

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bursa'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.