Rusya sert çıktı: Prag utanç verici bir duruma düştü!

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın, Çek hükümetinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin gerekçesi olarak gösterdiği ve Moskova ile Prag diplomatik krize neden olan, 2014'te Vrbetice kasabasında yaşanan mühimmat deposu patlamasında ‘Rus ajanların’ dahli olduğuna dair kanıt olmadığı şeklindeki açıklaması sonrasında Rus yetkililerden çeşitli yorum ve açıklamalar geldi.

Zeman’ın açıklamasını Telegram kanalından yaptığı paylaşımla yorumlayan Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Çekya Cumhurbaşkanı’na objektif değerlendirmesinden dolayı teşekkür etti.

Volodin, “Herkes ABD'nin tutumu karşısında boyun eğdiği bu zor durumda oldukça objektif bir açıklama yapan Milos Zeman'ın hakkını vermeliyiz. Çekya yönetiminin siyasi konjonktür uğruna ve efendilerinden kâr payı elde etmek isteğiyle farklı bir tutum izlediği açıkça ortada” ifadelerini kullandı.

“Görünüşe göre Prag’dakiler boş yere uluslararası bir skandal yaratarak her şeyden önce kendileri zarar gördüklerini, bilerek utanç verici bir duruma düştüklerini anlamaya başladı” diyen Volodin, Çekya’nın kendisini köşeye sıkıştırdığını, müttefiklerini utanç verici bir duruma düşürdüğünü ve diplomatların yıllardır inşa ettiği ilişkileri yok ettiğini, şimdiyse yetkililerin ‘geri adım atmak zorunda’ kaldıklarını belirtti: