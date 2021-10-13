Rusya Siber Güvenlik Toplantısına Çağırılmadı

ABD, siber fidye saldırılarının arttığı bir dönemde siber güvenlik stratejisini görüşmek üzere bu hafta 30 ülkeyle biraraya gelecek. Ancak bu ülkeler arasında siber alanda önemli bir oyuncu olan Rusya yer almıyor.

Birçok siber fidye saldırısının ardında Rus aktörlerin olması Moskova’nın siber saldırılarla mücadele stratejileri geliştirilmesi hedeflenen iki günlük zirveye davet edilmemesiyle sonuçlandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, etkinliği ‘‘İşyerlerini ve vatandaşlarını fidye saldırılarından korumalarının aciliyeti konusunda ‘benzer görüşteki’ hükümetlerin toplantısı’’ olarak değerlendirdi.

Engelleme ve takip

Üst düzey bir yetkili sanal tartışmanın bir kısmında Mayıs ayında ABD’deki boru hattı şirketlerine düzenlenen fidye saldırısı ağları gibi suç ağlarının engellenmesi ve takip edilmesi çabalarına da odaklanılacağını bildirdi.

Küresel sanal fidye saldırılarıyla yakından bağlantılı görülen Rusya’nın 30 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılacağı toplantıya çağırılmaması Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gerginliğini yansıtıyor.

Yetkili bu duruma rağmen ABD’nin Rusya ile siber güvenlik konusunda ayrı bir iletişim kanalının olduğunu söyledi.

Yetkili, Başkan Joe Biden’ın konuyu yaz aylarında yapılan bir zirvede ve daha sonra bir telefon konuşmasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden bu yana Rusya sınırları içindeki siber suç operasyonları konusunda samimi bir tartışma ortamının başlatılmış durumda olduğunu ifade etti.

Birçok tartışma fırsatı bulduklarını belirten yetkili, Rusya içindeki belli suç aktörleriyle ilgili bilgi paylaştıklarını ve Rusya’nın da gerekli ilk önlemleri aldığını belirtti.

Ancak Putin yönetiminin bu konuda ne önlem aldığı bilinmiyor. Rusya kendi vatandaşlarını başka ülkede yargılanması için teslim etmiyor. FBI Başkan Yardımcısı Paul Abbate de geçen ay düzenlenen bir güvenlik forumunda yaptığı açıklamada Rus hükümetinin, kendi oluşturduğu zeminde çalışan sanal fidye aktörlerine baskı yapmak için harekete geçtiği yönünde bir işaret görmediğini belirtmişti.

Konunun bu hafta Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ile yapacağı görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyor.

Biden yönetimi, ABD’de yetkililerin Rusya istihbaratı ile bağlantılı olduğuna inandığı dev SolarWinds siber saldırısı döneminde görevi devralmıştı. Genellikle devlet destekli gruplardan çok siber suç çeteleri tarafından düzenlenen sanal fidye saldırıları işyerleri ve kurumların milyarlarca dolar kaybına neden oluyor ve iki ülke arasındaki en büyük gerilim nedenlerinden birini oluşturuyor.

Sanal fidye ödemeleri milyonlarca doları buldu

ABD hükümetinin verilerine göre 2020’de küresel düzeyde sanal fidye ödemeleri 400 milyon doları, 2021’in ilk çeyreğinde ise 81 milyon doları buldu.

Biden yönetimi, yetkililerin en az sekiz fidye yazılımı çetesinin sanal para aklamasına yardımcı olduğunu söylediği, merkezi Rusya’da bulunan bir sanal para aracı kurumuna yaptırımlar uygulamış ve boru hattı şirketlerinin siber güvenliklerini geliştirmelerini içeren yönergeler yayınlamıştı.

Sullivan ayrıca bunlara ek olarak Dışişleri Bakanlığı’nın devlet destekli sınır ötesi siber saldırılara katılanlar hakkında bilgi paylaşanlara milyonlarca dolarlık ödüller vereceğini bildirdi.

Bu haftaki toplantının büyük kısmının kapalı kapılar ardında yapılması bekleniyor. Katılımcılar Hindistan, Avustralya, İngiltere ve Almanya’nın yöneteceği oturumlara girecek ve siber fidye saldırılarına karşı direnç oluşturma gibi içeriklere odaklanacak.

Diğer katılımcılar arasında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Yeni Zelanda, Singapur ve Kenya bulunuyor.

