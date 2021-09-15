"Rusya Siber Saldırganları Korumaktan Vazgeçmedi"

Amerikalı siber güvenlik yetkilileri, ABD'nin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e yaptığı, siber suç işleyenleri korumaktan vazgeçmesi uyarılarının etkili olmadığını kaydetti.

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkan Vekili Paul Abbate, Salı günü düzenlenen istihbarat zirvesinde, "Rusya hükümetinin fidye yazılımı saldırıları düzenleyenlere karşı herhangi bir önlem aldığını gösteren hiçbir işaret yok" dedi ve bu siber saldırganların, Rusya'nın yarattığı serbest ortamdan yararlanarak faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Abbate, ”Rusya'da olduğunu düşündüğümüz ve suçlamalar yönelttiğimiz kişiler hakkında yardım istedik ve işbirliği çağrısında bulunduk, ancak Rusya'nın harekete geçtiğini görmedik. Bu açıdan hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'e, Rusya'da faaliyet gösteren siber suçlulara karşı harekete geçmesi için ilki Haziran ayında Cenevre'deki zirvede, ikincisi de bir ay sonra yaptıkları telefon görüşmesinde olmak üzere iki kez çağrıda bulunmuştu.

Biden, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Putin'e, Rus devleti tarafından desteklenmemiş olsa bile, Rusya topraklarından kaynaklanan bir fidye yazılımı saldırısı olduğunda, saldırıyı kimlerin düzenlediği konusunda onlara yeterli bilgi sağlamamız halinde, harekete geçmelerini beklediğimizi ilettim" dedi.

Üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, Biden ve Putin arasındaki görüşmelerden sonra fidye yazılımı saldırılarında azalma kaydedildiğini, ancak bu değişimi Moskova'nın attığı herhangi bir adıma bağlama konusunda tereddütlü olduklarını söylüyorlar.

ABD Ulusal Siber Güvenlik Başkanı Chris Inglis, "Şu anda kriminal faaliyetlerin olmaması, güvenlik yetkililerinin yürüttüğü somut çabalarla karıştırılmamalı" ifadesini kullandı.

"Bu tür saldırıların yeniden düzenlenmesi için hala mali ve jeopolitik teşvik var" diyen Inglis, ABD'nin saldırgan tavırla karşılık vermesi çağrılarını ise geri çevirdi.

"Siber sahada taarruza geçerek karşılık vermemiz gerektiği yönünde bir hissiyat mevcut. Belirli bir siber saldırgan olması gibi, bazı şartlar altında net bir unsuru hedef alıp bunu saf dışı bırakmak, işe yarayan bir yaklaşım olabilirdi" diyen Inglis, ancak bunun saldırılara izin veren ülke yöneticilerini etkileyemeyeceğinin altını çizdi.

Inglis, "Putin ve oligarklar için neyin önemli olduğunu ve karar alma hesaplarını nasıl değiştirebileceğimizi anlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kremlin, ABD şirketleri ve altyapı sistemine yönelik siber saldırılarda ve fidye yazılımı saldırılarında herhangi bir rol oynadığı suçlamalarını reddediyor.

Temmuz ayında Biden ve Putin'in yaptığı telefon görüşmesinden sonra bir açıklama yapan Kremlin, siber güvenlik alanında işbirliğini desteklediklerini kaydetti ve bu tür çabaların "kalıcı, profesyonel, siyasetten uzak olması ve özel iletişim kanalları aracılığıyla, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde uygulanması gerektiğini" belirtti.

ABD, 2020 yılınınAralık ayında yazılım firması SolarWinds, 7 Mayıs 2021'de de ABD'nin en büyük akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'a yönelik fidye yazılımı saldırıları başta olmak üzere bir dizi siber saldırıdan Moskova'yı ya da Rusya'da faaliyet gösteren siber saldırganları sorumlu tutuyor.

Amerikalı yetkililer, Rusya'da silahlı kuvvetlere bağlı istihbarat dairesi GRU'yu, 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti Ulusal Komitesi'ni ve Corona virüsü aşısı geliştiren ilaç şirketlerini hedef almakla suçlamıştı.

ABD Siber Komutanlığı'nın (CYBERCOM) kumandanı General Paul Nakasone, Salı günü ABD'nin Rusya'ya karşı harekete geçecek noktaya erişip erişmediğine ilişkin soruya, bu sorunun Beyaz Saray tarafından yanıtlanması gerektiği şeklinde karşılık verdi.

General Nakasone, "Buna Başkan karar verir. Ancak bu seçenekler, değerlendirmesi için Başkan'a sunulacaktır" dedi.

