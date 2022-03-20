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Rusya sığınak olarak kullanılan okulu vurdu, 400 kişi enkaz altında…

20.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus birlikleri, Mariupol'de sığınak olarak kullanılan bir okulu vurdu. Olay sonucu 400 kişinin enkaz altında kaldığı duyuruldu.

Rusya sığınak olarak kullanılan okulu vurdu, 400 kişi enkaz altında…

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol'de bir okulu vurdu.

Mariupol Belediyesi, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulu vurulduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı

'İNSANLIK DIŞI...'

Belediye tarafından yapılan açıklamada "Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların Rus bombardımanından kaçmak için sığındığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombaladı. Enkaz altında kalanların durumu netleştirilmeye çalışılıyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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