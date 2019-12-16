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Rusya silah satışını 2 milyar dolar artırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 21:52 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin silah ihracatının 2019'da 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Rusya silah satışını 2 milyar dolar artırdı

Rusya bu yıl içinde Türkiye'ye de maliyeti 2,5 milyar doları bulduğu belirtilen S-400 hava savunma sistemi satmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yurt dışına gerçekleştirdiği silah satışıyla ilgili bilgi verdi.

Moskova'da üst düzey yetkililerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın bu yılki silah ihracatının 13 milyar doları geçmesinin beklendiğini açıkladı. Rus lider, bu meblağın geçen yılki ihracat hacminden 2 milyar dolar fazla olduğunu belirtti.

Putin, Rusya'nın küresel silah pazarındaki konumunun, Batı'nın yaptırımlarına rağmen güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Rusya bu yıl içinde Türkiye'ye de toplam maliyeti 2,5 milyar doları bulduğu belirtilen S-400 hava savunma sistemi satmıştı. Bu satış, Türkiye'yi ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya getirmişti.

50 milyar dolarlık sipariş

Putin, toplantındaki konuşmasında, şu an Rus silah üreticilerine yurt dışından ulaşan toplam 50 milyar dolarlık sipariş talebi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Putin ayrıca, toplantıdaki Rus yetkililerden özellikle Afrika'ya yapılan silah satışlarına önem göstermelerini, teslimat ve ödemelerde "esnek" bir yaklaşımda bulunmalarını istedi. Rusya, askeri yardım ve ekonomi projeleriyle bu kıtadaki nüfuzunu artırmak amacıyla geçen Ekim ayında bir Afrika zirvesine ev sahipliği yapmıştı.

DW,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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