Rusya silahlanmaya hız veriyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, balistik füzelerin menzilini artıracaklarını bildirdi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusuna talimat vererek, karaya konuşlanabilen yeni nesil kruz füzesi ile yine yeni nesil hipersonik füze geliştirme çalışmalarına başlanmasını istedi. İki yıl içinde çalışmaların neticelenmesini talep eden Şoygu, yeni geliştirilecek füzelerin menzillerinin de 500 kilometreden fazla olacağını ifade etti. 1987’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) bu tür balistik füzelerin menzilini 500 kilometre ile sınırlıyordu.

Rus uyduları da geliştirilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen Cumartesi günü orta menzilli yeni nesil hipersonik füze yapım çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanı Şoygu ayrıca, dünya yörüngesindeki askeri uydularını da geliştireceklerini belirterek, “Suriye’deki tecrübeler gösterdi ki, keskin nişan alan silahların daha verimli kullanımı için detaylı haritalara ihtiyacımız var“ dedi. Bu haritaları oluşturacak verilerin de ancak modern uydularla elde edilebileceğini vurgulayan Şoygu, kamera çözünürlüklerini de iyileştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Altı aylık mühlet

ABD ve Rusya, 30 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan INF anlaşmasından, karşı tarafın bu anlaşmaya uymadığını öne sürerek geçen haftasonunda çekilme kararı almıştı. Ancak anlaşmanın bir maddesi uyarınca tarafların altı ay içinde anlaşmadan çekilme kararından vazgeçme hakları bulunuyor.

dpa / ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

