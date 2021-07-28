"Rusya Şimdiden 2022 Seçimlerine Müdahale Ediyor"

ABD Ulusal İstihbarat Başkanlığı'nda konuşan Başkan Joe Biden, Rusya'yı, ABD'de 2022 yılında yapılacak Kongre ara seçimlerine şimdiden müdahale etmekle suçladı.

Salı günü Amerikan istihbaratının kendisi için hazırladığı gizli brifinge katılan Biden, "Rusya'nın şimdiden 2022 seçimleri hakkında yaptıklarına ve dezenformasyona bir bakın" dedi.

Moskova'nın faaliyetlerini "egemenliğimizin katıksız ihlali" olarak tanımlayan Biden, konuya ilişkin ayrıntı vermedi. Başkent Washington'a komşu Virginia eyaletinin kuzeyindeki Ulusal İstihbarat Başkanlığı'nda yapılan brifinge ABD istihbarat çevrelerinden 120 temsilci katıldı.

Biden'ın gizli Günlük Başkanlık Brifingi'nde yer alan bazı verilere atıfta bulunması, kimi çevrelerde şaşkınlık yarattı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) bünyesindeki uluslararası güvenlik programı başkan vekili uzman Emily Harding, Biden'ın sözleri konusunda, "Kendisi başkan. Ne zaman isterse, gizli olan bir konuyu açıklayabilir" şeklinde konuştu.

Harding, sözlerine, "Rusya'nın 2022 seçimleri için dezenformasyon yürütme planı yapması kimsede şok etkisi yaratacak mı, emin değilim. Rusya'nın bu hamlelere devam ettiği ve henüz hiçbir şeyin Rusya'yı caydırmadığı konusunda gerçekten iyi bir hatırlatma olduğu fikrindeyim" şeklinde devam etti.

Başkan Biden ayrıca yönetiminin Çin'de devlet destekli siber saldırganları ve Rusya'da faaliyet gösteren siber korsanları sorumlu tuttuğu, ABD'yi hedef alan siber saldırıların artması konusunda da kaygı verici bir tahminde bulundu.

ABD'nin siber saldırıların bir sonucu olarak "büyük bir güçle gerçek bir savaşa girmesi" olasılığının giderek arttığına inandığını söyleyen Biden'a göre ABD'nin düşmanlarının siber sahadaki beceri ve kapasitesi "katsayısal olarak artıyor."

Ulusal istihbarat çevrelerine hitap eden Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e de atıfta bulundu.

Putin'in "nükleer silahlar ve petrol kuyularından başka birşeyi olmadığını" söyleyen Biden, Rus liderin ekonomik açıdan gerçekten başının dertte olduğunu bildiğini, bu etkenin de Putin'i "çok daha tehlikeli" hale getirdiğini kaydetti.

Biden ayrıca ABD istihbaratının Rusya istihbaratına kıyasla üstünlüğünden övgüyle bahsetti ve "Putin sizlerin kendi ekibinden daha iyi olduğunuzu biliyor. Bu durum onu çileden çıkarıyor" şeklinde konuştu.

CSIS uzmanı Emily Harding, Moskova'nın Biden'a yanıt vermek için harekete geçtiği tahmininde bulundu.

Rusya ve Çin tehditlerine vurgu

Başkan Biden, hem Rusya hem de Çin için "ileride ölümcül rakipler olabilecekleri" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2040'lı yılların ortalarına kadar "dünyadaki en büyük askeri güce ve dünyanın en önemli ekonomisine sahip olma konusunda çok ciddi olduğunu" da söyledi.

Biden, ABD'nin hasımlarının sahip olduğu bazı hipersonik (sesten hızlı) silahlara üstü kapalı birkaç atıfta bulundu, ancak konuşmasının bir noktasında cümlesini tamamlamadan, salonda bulunan bazılarının gizli verilere erişim yetkisi olmayabileceğini söyledi. O anda salonda birkaç Beyaz Saray muhabiri ve medya mensupları için kayıt yapan bir televizyon kamerası bulunuyordu.

Biden'dan istihbarat çevrelerine mesajlar

17 farklı daireden oluşan istihbarat ekibine de seslenen Biden, "Bana her şeyi açıkça söyleyin. Bebek maması istemiyorum. Eğer bir şeyden emin değilseniz emin olmadığınızı söyleyin" dedi.

"Sizlerden en iyi, cilasız, önyargısız verileri alamazsam gereken kararları veremem" diyen Biden, "Güzel şeyler duyma arayışında değilim. Doğrunun ne olduğunu düşünüyorsanız onu duymak istiyorum" şeklinde konuştu.

Emily Harding, Biden'ın bu sözlerinin çok önemli olduğunu ve istihbarat çevrelerine vermesi gereken en önemli mesaj olduğunu kaydediyor.

Biden konuşmasında ayrıca istihbarat dairelerinin Kongre ve Beyaz Saray'da hangi siyasi partinin iktidarda olduğundan etkilenmemesi gerektiğinin altını çizdi ve "Her türlü siyasi baskı ve partizan etkiden tamamen bağımsız olmanız hayati önem taşıyor" dedi.

Başkanlık koltuğunda oturduğu sürece istihbarat çevrelerinin "ABD'nin karşı karşıya olduğu durumlar konusundaki düşüncelerini etkilemeye ya da değiştirmeye çalışmayacağının" altını çizen Biden, "Yaptığınız işi hiçbir zaman siyasileştirmeye çalışmayacağım. Bu konuda size söz veriyorum" dedi.

Biden'ın istihbarat çevreleriyle olan görüşmesi, aynı zamanda, selefi Donald Trump'ın bu çevrelerle arasında olan ilişkiden farklı bir tutumu benimsediğinin de göstergesi niteliğinde.

Eski Başkan Donald Trump'ın istihbarat çevreleriyle olan ilişkisi, ABD hükümetinin Kremlin'in 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği kararını reddeden Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in yanında yer alması üzerine bozulmuştu. Cumhuriyetçi Partili Trump, 2016 seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ı az farkla mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturmuştu.

