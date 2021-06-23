Rusya, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu

Rusya, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Interfax haber ajansı, "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisinin Kırım yakınlarındaki Rus karasularına girdiğini aktardı.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.

Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Interfax, İngiliz Büyükelçiliği savunma ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ancak bu uluslararası olarak tanınmamıştı.

HMS Defender, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait Type 45 türü destroyer. Kraliyet Donanması'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, misyonlarını Karadeniz'de yürütüyor.

