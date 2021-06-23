HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu

Rusya, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu

23.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını ve bomba attığını duyurdu.

Rusya, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu

Rusya, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Interfax haber ajansı, "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisinin Kırım yakınlarındaki Rus karasularına girdiğini aktardı.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.

Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Interfax, İngiliz Büyükelçiliği savunma ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ancak bu uluslararası olarak tanınmamıştı.

HMS Defender, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait Type 45 türü destroyer. Kraliyet Donanması'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, misyonlarını Karadeniz'de yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılarMeksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.