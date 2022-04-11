HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurdu mu? Pentagon'dan flaş açıklama

Rusya, Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurdu mu? Pentagon'dan flaş açıklama

11.04.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın, Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Dnipro Havalimanı'na saldırı düzenlediğini ve havalimanındaki bazı altyapıları tahrip ettiğini belirtirken orada Slovakya’nın Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sisteminin vurulduğunu teyit etmedi. İşte detaylar!

Rusya, Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurdu mu? Pentagon'dan flaş açıklama

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Donbas bölgesi civarına kuvvet kaydırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yetkili, Donbas bölgesinde 8 yıldır çatışmaların yer yer devam ettiğini ancak yeni ve kapsamlı bir operasyonun henüz başlamadığını dile getirdi.

Dnipro Havalimanı'na Rusya'nın saldırı düzenlediğini teyit eden yetkili, “Saldırıda havalimanının bazı altyapılarının imha edildiğini değerlendiriyoruz. Ancak bir S-300 hava savunma sisteminin hatta Slovakya’nın verdiği S-300 sisteminin imha edildiği sonucuna varacak bir kanıt yok elimizde. Slovakya hükümetinin çıkıp bu iddiayı reddettiğini gördünüz. Bunun ötesinde elimizde bilgi yok.” ifadelerini kullandı.

Savaş, ülkenin doğusuna doğru kaydığı için Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat tedarik etmede zorluklar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir soruya, yetkili, henüz bir sorun olmadığı yanıtını verdi.

Yetkili, “Haftalardır kullandığımızı süreçleri kullanmaya devam ediyoruz. Karadan birçok rota var. Bu konuda çok konuşmak istemiyoruz ama çok karışık ve etkili nakliye kabiliyetlerimiz var. Yardım devam ediyor. Bölgeye her gün 8 ile 10 arasında uçuş yapıyoruz ve neredeyse sürekli bir şekilde malzeme gitmeye devam ediyor.” dedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başladı Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başladı
Oraya ilerliyorlar! Görüntüler paylaşıldı, 13 km uzunluğundaOraya ilerliyorlar! Görüntüler paylaşıldı, 13 km uzunluğunda
"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı! "Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

İlginizi Çekebilir

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.