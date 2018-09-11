Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor

Tatbikatta beş ordu eğitim sahası, dört hava üssü ve Japon Denizi, Bering Boğazı ve Okhotsk Denizi civarındaki bölgelere yayılacağı bildirildi. İki donanma filosundan 80 deniz aracının da tatbikata katılacağı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Vostok-2018'e 36 bin tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhı piyade aracıyla, bin uçağın katılacağını açıkladı.

Tatbikatta neler olacak? Rus Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov tatbikatta bugün ve yarın planlama ve hazırlıklar yapılacağını ve asıl operasyonların Perşembe günü başlayıp, beş gün süreceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Savaş Oyunları'nın Rusya'ya karşı "saldırgan ve dostane olmayan" davranışlar nedeniyle meşru olduğunu savundu.

Tatbikat NATO ve Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor.

Rusya son benzer tatbikatını 1981'de Soğuk Savaş devam ederken yapmıştı, ancak Vostok-2018'e daha çok sayıda asker katılıyor.

300 bin askerin yer alacağı Vostok- 2018 tatbikatına Çin de 3200 asker ve çok sayıda zırhlı araçla katılıyor. Moğolistan da tatbikata asker gönderdi.

Rusya, tatbikatın Japonya'nın kuzeyindeki aidiyeti tartışmalı Kuril Adalarını kapsamayacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Zvezda, Rusya'nın Çin ve Moğolistan sınırları yakınlarındak Tsugol askeri bölgesindeki savaş oyunlarında üç Rus paraşüçtü tugayının önemli bir rol oynayacağını duyurdu.

Zvezda televizyonu ayrıca, tatbikatın başlıca amacının ülkenin batısından doğusuna olan binlerce kilometrelik alanda asker, araç ve uçakların çabuk konuşlandırılmasının tatbikattaki başlıca hedef olduğunu ve savaş oyunlarında havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının da kullanılacağını belirtti.

Tatbikat neden şimdi yapılıyor?



Rusya lideri Vladimir Putin, yeni nükleer füzeler de dahil askeri modernizasyonu bir öncelik haline getirdi.

Rus Ordusu'nun toplamda bir milyon dolayında askere sahip olduğu sanılıyor.

Rus Senatör ve yedek Albay Frants Klintsevich "Birliklerimiz ve karargahlarımızın muharebe yeteneği ve koordinasyondan yoksun olması Batı'nın işine geliyordu, ama şimdi devir değişti, muharebeye hazır olma konusunda şu anda farklı bir tavrımız var" dedi.