Rusya Soruşturması Bitti Şimdi Ne Olacak?

ABD’de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmasını tamamladı ve soruşturmaya ilişkin raporunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Peki şimdi ne olacak?

Adalet Bakanlığı yönetmeliği Mueller’ın Adalet Bakanına yargılamaya gerek olup olmadığı yönünde kanaatini açıklayan gizli bir rapor sunmasını öngörüyor. Rapor madde madde de kaleme alınmış olabilir, yüzlerce sayfayı bulan uzun bir rapor da olabilir.

Adalet Bakanı ne yapacak?

Adalet Bakanı William Barr, biri Kongre diğeri de kamuoyu için olmak üzere iki rapor hazırlanmayı planladığını belirtmişti. Barr, Mueller raporunun bazı bölümlerinin gizli kalmasını öngören yönetmelik maddesini ciddiye aldığını söyledi. Adalet Bakanı Barr bakanlığın protokolüne göre bazı davranışların neden suç teşkil ettiğine ilişkin iç yazışmaların paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

William Barr Senato’daki onay oturumunda Mueller’ın raporunu iletmesinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Adalet Komisyonları’nın başkanları ve kıdemli üyeleri için ikinci bir rapor kaleme alacağını söylemişti. Yönetmeliklerde böyle bir raporun içeriğinin nasıl olacağı konusundaki yönlendirme sınırlı.