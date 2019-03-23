HABER

Rusya Soruşturması Bitti Şimdi Ne Olacak?

23.03.2019 02:10 | Son Güncelleme

ABD’de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmasını tamamladı ve soruşturmaya ilişkin raporunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Peki süreçte şimdi ne olacak?

Rusya Soruşturması Bitti Şimdi Ne Olacak?

ABD’de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmasını tamamladı ve soruşturmaya ilişkin raporunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Peki şimdi ne olacak?

Adalet Bakanlığı yönetmeliği Mueller’ın Adalet Bakanına yargılamaya gerek olup olmadığı yönünde kanaatini açıklayan gizli bir rapor sunmasını öngörüyor. Rapor madde madde de kaleme alınmış olabilir, yüzlerce sayfayı bulan uzun bir rapor da olabilir.

Adalet Bakanı ne yapacak?

Adalet Bakanı William Barr, biri Kongre diğeri de kamuoyu için olmak üzere iki rapor hazırlanmayı planladığını belirtmişti. Barr, Mueller raporunun bazı bölümlerinin gizli kalmasını öngören yönetmelik maddesini ciddiye aldığını söyledi. Adalet Bakanı Barr bakanlığın protokolüne göre bazı davranışların neden suç teşkil ettiğine ilişkin iç yazışmaların paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

William Barr Senato’daki onay oturumunda Mueller’ın raporunu iletmesinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Adalet Komisyonları’nın başkanları ve kıdemli üyeleri için ikinci bir rapor kaleme alacağını söylemişti. Yönetmeliklerde böyle bir raporun içeriğinin nasıl olacağı konusundaki yönlendirme sınırlı.

Trump’ın rapora erişimi olacak mı?

Raporun özellikle Adalet Bakanlığı idaresi için gizli tutulması amaçlandığından, Trump’ın raporu görme talebinde bulunup bulunmayacağı ya da kendisinin veya avukatlarının hangi koşullarda rapora erişim sağlayabileceği belirsiz. Özel yetkili savcı Mueller Beyaz Saray’a değil Adalet Bakanlığı’na bağlı.

Barr Senato’daki onay oturumunda Beyaz Saray’ın soruşturmaya müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtmiş ancak ülkenin ana kanun uygulayıcısı olarak başkanın kullanabileceği yürütme gücünü geniş bir şekilde tanımlamıştı.

Demokratlar raporun içeriğiyle ilgili Başkanla herhangi bir ayrıntının paylaşılmasını fırsat bilerek raporun aslında gizli olmadığını ve kendileriyle de derhal paylaşılması gerektiğini savunabilir.

Kongre’deki Demokratlar Mueller’ı ifadeye çağırabilir mi?

Evet. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler “Mueller’ı ifadeye çağırıp kendisine komisyon önünde nihai raporda ne olduğunu sorabiliriz” demişti.

Ancak yürütme organının lideri olarak Trump Adalet Bakanlığı’na ifade için gönderilen celbe uyulmaması talimatını verebilir. Bu da Anayasa Mahkemesi’ne taşınması muhtemel bir hukuk mücadelesini başlatabilir.

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Rusya soruşturmasında yeni gelişmeRusya soruşturmasında yeni gelişme
Mueller Rusya Soruşturmasını TamamladıMueller Rusya Soruşturmasını Tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de Rusya soruşturması tamamlandı!

Rusya soruşturmasında yeni gelişme

Trump'ın Kuzey Kore paylaşımı kafaları karıştırdı

Trump'ın Kuzey Kore paylaşımı kafaları karıştırdı

ABD'den gerilimi tırmandıracak yaptırım hamlesi

Gerilimi tırmandıracak yaptırım hamlesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: Suriye'de DEAŞ'ın elinde toprak parçası kalmadı

Beyaz Saray'dan kritik DEAŞ açıklaması

Gana'da korkunç kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.