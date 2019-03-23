Rusya Soruşturması Bitti Şimdi Ne Olacak?

ABD’de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, soruşturmasını tamamladı ve soruşturmaya ilişkin raporunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Peki şimdi ne olacak?
Adalet Bakanlığı yönetmeliği Mueller’ın Adalet Bakanına yargılamaya gerek olup olmadığı yönünde kanaatini açıklayan gizli bir rapor sunmasını öngörüyor. Rapor madde madde de kaleme alınmış olabilir, yüzlerce sayfayı bulan uzun bir rapor da olabilir.
Adalet Bakanı ne yapacak?
Adalet Bakanı William Barr, biri Kongre diğeri de kamuoyu için olmak üzere iki rapor hazırlanmayı planladığını belirtmişti. Barr, Mueller raporunun bazı bölümlerinin gizli kalmasını öngören yönetmelik maddesini ciddiye aldığını söyledi. Adalet Bakanı Barr bakanlığın protokolüne göre bazı davranışların neden suç teşkil ettiğine ilişkin iç yazışmaların paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.
William Barr Senato’daki onay oturumunda Mueller’ın raporunu iletmesinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Adalet Komisyonları’nın başkanları ve kıdemli üyeleri için ikinci bir rapor kaleme alacağını söylemişti. Yönetmeliklerde böyle bir raporun içeriğinin nasıl olacağı konusundaki yönlendirme sınırlı.
Trump’ın rapora erişimi olacak mı?
Raporun özellikle Adalet Bakanlığı idaresi için gizli tutulması amaçlandığından, Trump’ın raporu görme talebinde bulunup bulunmayacağı ya da kendisinin veya avukatlarının hangi koşullarda rapora erişim sağlayabileceği belirsiz. Özel yetkili savcı Mueller Beyaz Saray’a değil Adalet Bakanlığı’na bağlı.
Barr Senato’daki onay oturumunda Beyaz Saray’ın soruşturmaya müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtmiş ancak ülkenin ana kanun uygulayıcısı olarak başkanın kullanabileceği yürütme gücünü geniş bir şekilde tanımlamıştı.
Demokratlar raporun içeriğiyle ilgili Başkanla herhangi bir ayrıntının paylaşılmasını fırsat bilerek raporun aslında gizli olmadığını ve kendileriyle de derhal paylaşılması gerektiğini savunabilir.
Kongre’deki Demokratlar Mueller’ı ifadeye çağırabilir mi?
Evet. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler “Mueller’ı ifadeye çağırıp kendisine komisyon önünde nihai raporda ne olduğunu sorabiliriz” demişti.
Ancak yürütme organının lideri olarak Trump Adalet Bakanlığı’na ifade için gönderilen celbe uyulmaması talimatını verebilir. Bu da Anayasa Mahkemesi’ne taşınması muhtemel bir hukuk mücadelesini başlatabilir.
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