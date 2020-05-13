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Rusya Soruşturması Hükümlüsü Manafort’a Salgında Ev Hapsi

13.05.2020 18:36 | Son Güncelleme

Trump’ın 2016 yılında başkanlık kampanyasını yürüten ve daha sonra özel savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturması kapsamında hapis cezası alan Paul Manafort, Corona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine mahkum edildi

Rusya Soruşturması Hükümlüsü Manafort’a Salgında Ev Hapsi

Donald Trump’ın 2016 yılında başkanlık kampanyasını yürüten ve daha sonra özel savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturması kapsamında hapis cezası alan Paul Manafort, Corona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine mahkum edildi.

71 yaşındaki Manafort, avukatlarının kendisinin salgında risk grubunda olduğu iddiasıyla ev hapsine alınması taleplerinin ardından Pennsylvania eyaletindeki FCI Loretto Cezaevi’nden Çarşamba günü çıkarıldı. Manafort’un avukatı Todd Blanche’in yaptığı açıklamaya göre Manafort, 7 yıldan fazla olan cezasının kalan kısmını ev hapsinde tamamlayacak.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve kimliğini açıklamayan iki kaynağa göre Manafort, 2019 yılı Aralık ayında kalbiyle ilgili bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Trump’ın başkanlık seçimi kampanyasında liderlik rolü üstlenen Manafort, özel savcı Mueller’ın yürüttüğü Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturması sonucunda hüküm giyen ilk sanıklardandı. İlk olarak 2018 yılında Virginia’daki bir federal mahkeme kararıyla suçlu bulunan ve bu karar karşısında suçunu Washington’daki bir başka mahkemede kabul eden Manafort, geçen yıl Mart ayında hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun ardından New York’taki bir eyalet mahkemesinde, ev kredisi başvurusuyla ilgili yalan beyanda bulunma suçuyla yargılanan Manafort’un davası, Başkan Trump’ın af yetkisi dışında kalabilecek nitelikte.

Manafort’un 13 Mayıs Çarşamba günü cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınması kararı, birçok Kongre üyesi ve hak savunucularının Corona virüsü salgını sürecinde risk altında olan mahkumların serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı’na çağrı yapmalarının da ardından geldi.

Ülke genelinde şu ana kadar federal hapisanelerde 2.818 mahkumda Corona virüsü tespit edildi, 50 mahkumsa virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililerin aktardığına göre, 2.400’den fazla mahkum Mart ayının son haftasından bu yana ev hapsine alındı. 1.200’den fazla mahkumun cezaevinden çıkarılarak aynı şekilde ev hapsine geçiş yapmalarıyla ilgili onay süreci de tamamlanmış durumda.

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