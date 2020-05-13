Rusya Soruşturması Hükümlüsü Manafort’a Salgında Ev Hapsi

Donald Trump’ın 2016 yılında başkanlık kampanyasını yürüten ve daha sonra özel savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturması kapsamında hapis cezası alan Paul Manafort, Corona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine mahkum edildi.

71 yaşındaki Manafort, avukatlarının kendisinin salgında risk grubunda olduğu iddiasıyla ev hapsine alınması taleplerinin ardından Pennsylvania eyaletindeki FCI Loretto Cezaevi’nden Çarşamba günü çıkarıldı. Manafort’un avukatı Todd Blanche’in yaptığı açıklamaya göre Manafort, 7 yıldan fazla olan cezasının kalan kısmını ev hapsinde tamamlayacak.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve kimliğini açıklamayan iki kaynağa göre Manafort, 2019 yılı Aralık ayında kalbiyle ilgili bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Trump’ın başkanlık seçimi kampanyasında liderlik rolü üstlenen Manafort, özel savcı Mueller’ın yürüttüğü Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturması sonucunda hüküm giyen ilk sanıklardandı. İlk olarak 2018 yılında Virginia’daki bir federal mahkeme kararıyla suçlu bulunan ve bu karar karşısında suçunu Washington’daki bir başka mahkemede kabul eden Manafort, geçen yıl Mart ayında hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun ardından New York’taki bir eyalet mahkemesinde, ev kredisi başvurusuyla ilgili yalan beyanda bulunma suçuyla yargılanan Manafort’un davası, Başkan Trump’ın af yetkisi dışında kalabilecek nitelikte.