"Rusya Soruşturması İncelemesinde Hedef Obama ve Biden Değil"

Adalet Bakanı William Barr ise Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu incelemeye değinerek, “Başkan Obama ve Başkan Yardımcısı Biden’ın ilintisi ne düzeyde olmuş olursa olsun, bugün elimdeki bilgiye dayanarak, Durham’ın çalışmasının Obama ve Biden’a ilişkin cezai bir soruşturmaya yol açmasını beklemiyorum” dedi. Bakan William Barr, “Ne kadar korkunç olursa olsun, her görevi suistimal federal bir suç olacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

''Her görevi suistimal federal suç olacak diye birşey yok''

Federal Savcı John Durham, ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın çıkış noktasına yönelik bir inceleme başlatmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) 2016 yılındaki başkanlık seçimine müdahale sürecini yönetme şekline ilişkin incelemenin, eski Başkan Barack Obama ya da Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında cezai bir soruşturmayla sonuçlanmasını beklemediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump, son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda, eski Demokrat Partili Başkan Obama’nın, Rusya soruşturma bağlamında, kendi döneminin ilk ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn hakkındaki FBI soruşturmasında parmağının olduğunu iddia etmiş, ancak herhangi bir delil göstermemişti.

Trump: '' 'Obamagate' ABD tarihinin en büyük siyasi suçu''

Trump, “Obamagate” adını verdiği ve skandal olarak nitelediği bu durumun Amerikan tarihinde işlenen en büyük siyasi suç olduğunu iddia etmişti.

William Barr, “Olası suç konusundaki endişelerimiz daha çok başkalarına odaklı” diyerek söz konusu incelemede başkaları hakkında soruşturma açılması olasılığının masada olduğunun mesajını verdi. Ancak Barr, “başkaları” diyerek kimleri kastettiğini söylemedi.

Trump, Obama’yı tam olarak neyle suçladığına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak Trump’ın gündeme getirdiği iddialar, Obama yönetiminin son günlerinde dönemin Rus Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesi FBI dinlemesine takılan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkında başlatılan soruşturmaya odaklanıyor.