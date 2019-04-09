Rusya soruşturması raporu bir hafta içinde yayımlanacak

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının redakte edilmiş şekilde bir hafta içinde yayımlanacağını söyledi.

Barr, Mueller'in raporunu kendisine sunmasının ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı ve ABD Kongresindeki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Robert Mueller'in yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın ardından geçen ay kendisine sunduğu raporun sadece 4 sayfalık bir özetini yayımladığı için eleştiri oklarının hedefinde olan William Barr, söz konusu raporun redakte edilmiş halinin bir hafta içinde yayımlanacağını belirtti.

Yaklaşık 400 sayfalık raporun yayımlanacak halinde, büyük jüri bilgilerinin ve halen süren soruşturmalarla ilgili detayların çıkarılacağını kaydeden Barr, redaksiyon yapılan bölümlerin renkli tonlarla gösterileceğini ve söz konusu bilgilerin çıkarılma nedenini belirten notların rapora ekleneceğini belirtti.

Öte yandan, Kongredeki Demokratlar, William Barr'ı "raporun özetinde, Mueller'in soruşturmasının bulgularını Başkan Donald Trump'ın lehine gösterdiği ve raporun özetinin 2 günde açıklanmasının şüphe uyandırdığı" gerekçesiyle eleştirdi.