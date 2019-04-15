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Rusya soruşturması raporunun perşembe açıklanması bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

Rusya soruşturması raporunun perşembe açıklanması bekleniyor

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının redakte edilmiş şekilde perşembe açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Kupec, redakte edilmiş raporun önce Kongre'ye gönderileceğini belirterek, raporun perşembe günü kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiğini ifade etti.

Kongrenin Demokrat üyeleri, daha önce Adalet Bakanlığına 2 Nisan'a kadar raporu paylaşması için çağrıda bulunmuş ancak Adalet Bakanı William Barr, raporun tamamı yerine sadece 4 sayfalık özetini göndermişti.

Özel savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanına teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcının soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanını tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD MUELLER rapor Rusya

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