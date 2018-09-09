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Rusya Soruşturmasında İlk Hapis Cezası

09.09.2018 02:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya danışmanlarından George Papadopoulos’a 14 gün hapis cezası verildi. Papadopoulos Rusya’nın rakip başkan adayı Hillary Clinton hakkında karalayıcı bilgi sağlama önerisi yaptığından haberdar olduğunu kabul etmişti

Rusya Soruşturmasında İlk Hapis Cezası

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya danışmanlarından George Papadopoulos’a 14 gün hapis cezası verildi. Rusya soruşturmasının başlamasında en büyük paya sahip kişi olan Papadopoulos’u yargılayan hakim, sanığın kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarının üstünde tuttuğunu söyledi.

Ceza beklenenin altında olmakla birlikte Rusya soruşturmasıyla ilgili devam eden davalar içinde ilk hüküm kararı olması açısından önemli. Suçunu kabullenen Papadopoulos’un soruşturma ekibiyle işbirliğine de razı oldu.

Trump’ın 2016 seçim kampanyası sırasında kendisine dış politika danışmanlığı yapan George Papadopoulos’un cezası, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini inceleyen özel savcı Robert Mueller’in soruşturması açısından da önemli bir adım oldu. Papadopoulos Rusya’nın rakip başkan adayı Hillary Clinton hakkında karalayıcı bilgi sağlama önerisi yaptığından haberdar olduğunu kabul etmişti.

George Papadopoulos, ayrıca ilk ­sorgulamasında FBI yetkililerine yalan ifade verdiğini kabul ettiğini ve bundan dolayı utanç duyduğunu da söyledi. Papadopoulos, dün (Cuma) CNN televizyonuna verdiği demeçte, Rusya’nın Hillary Clinton’la ilgili karalayıcı nitelikteki elektronik posta mesajlarına erişimi olduğundan Trump ekibini haberdar edip etmediğini hatırlamadığını açıkladı. Bununla birlikte bu bilgileri kampanya yetkililerinden gizlediği konusunda güvence de veremeyeceğini belirtti.

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