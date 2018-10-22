Rusya Soruşturmasının Önemli İsmi Kayıp

Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili özel yetkili savcı Robert Mueller’in soruşturmasındaki kilit bir isim ortadan kayboldu. Ancak haber ajansı Associated Press’in araştırmasına göre bu ilk defa olmuyor.

Maltalı akademisyen Jose Mifsud’un, 2016 Nisan ayında Londra’daki bir toplantıda Donald Trump’ın danışmanlarından birine, Rusya’nın elinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton’la ilgili binlerce e-posta olduğunu söylediği iddia ediliyordu.

Mifsud ortadan kayboldu ve neredeyse bir yıldır kendisinden haber alınamıyor. Avukatı, 58 yaşındaki akademisyenin bazı istihbarat örgütleri tarafından susturulduğunu öne sürüyor. Hatta ABD’deki bir mahkeme dosyasında ölmüş olabileceği de belirtiliyor.

Ancak Associated Press, Jose Mifsud’un başka skandallar nedeniyle en az üç defa daha ortadan kaybolduğunu belgeledi. Haber ajansı, bu belgelerle akademisyenin Rusya adına mı hareket ederek Trump’ın ekibine e-postaları ulaştırıp ulaştırmadığını belirlemiş değil.