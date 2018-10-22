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Rusya Soruşturmasının Önemli İsmi Kayıp

22.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili özel yetkili savcı Robert Mueller’in soruşturmasındaki kilit bir isim ortadan kayboldu. Ancak haber ajansı Associated Press’in araştırmasına göre bu ilk defa olmuyor

Rusya Soruşturmasının Önemli İsmi Kayıp

Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili özel yetkili savcı Robert Mueller’in soruşturmasındaki kilit bir isim ortadan kayboldu. Ancak haber ajansı Associated Press’in araştırmasına göre bu ilk defa olmuyor.

Maltalı akademisyen Jose Mifsud’un, 2016 Nisan ayında Londra’daki bir toplantıda Donald Trump’ın danışmanlarından birine, Rusya’nın elinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton’la ilgili binlerce e-posta olduğunu söylediği iddia ediliyordu.

Mifsud ortadan kayboldu ve neredeyse bir yıldır kendisinden haber alınamıyor. Avukatı, 58 yaşındaki akademisyenin bazı istihbarat örgütleri tarafından susturulduğunu öne sürüyor. Hatta ABD’deki bir mahkeme dosyasında ölmüş olabileceği de belirtiliyor.

Ancak Associated Press, Jose Mifsud’un başka skandallar nedeniyle en az üç defa daha ortadan kaybolduğunu belgeledi. Haber ajansı, bu belgelerle akademisyenin Rusya adına mı hareket ederek Trump’ın ekibine e-postaları ulaştırıp ulaştırmadığını belirlemiş değil.

Belgelere göre Jose Mifrud, 2012’de Slovenya’daki Avro-Akdeniz Üniversitesi’nden 30 bin Euroluk harcamalarını geri ödemeden ayrıldı. Londra, Malta ve Roma’daki adreslerine defalarca mektup gönderilmesine rağmen bir daha kendisinden haber alınamadı. Slovenya hükümeti o dönemde Mifrud’un yönetimini şeffaflıktan yoksun olmakla ve üniversitenin saygınlığını yok etmekle suçladı.

Akademisyen 2006’da da Malta Üniversitesi’nin Avrupa biriminin başındayken ortadan kaybolmuştu. AP’ye konuşan iki eski meslektaşına göre, üniversite yönetimi birimde usulsüzlükler olduğunu tespit etti.

Mifsud, durumu araştıran denetçinin mektuplarına da yanıt vermedi ve bir yıllık izinden sonra görevine dönmedi. 15 Kasım’da üniversiteden gelen son mektuptaki işine son verme tehdidine ise istifa kararıyla yanıt verdi.

Mifsud’un adı 2017’de de yine bir üniversitenin mali işleriyle ilgili skandala karıştı. Geçen ay Palermo mahkemesi 49 bin Euro’luk bir meblağı teslim etmesine hükmetti ancak adresinin bilinmediği kayıtlara geçti.

Bazı öğrencileri ve meslektaşlarının düzenbazlıkla suçladığı Mifsud’a eşi de boşanma davası açtı. Kayıp akademisyenin avukatı Stephan Roh ise müvekkilinin hayatta olduğu konusunda güvence verdi. Associated Press’e Mifsud’un elinde 17 Mayıs 2018 tarihli bir İsviçre gazetesiyle fotoğrafını da gönderen avukat, fotoğrafın yayınlanmasına ise izin vermedi.

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