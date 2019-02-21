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Rusya Soruşturmasının Sonuna Gelindi Mi?

21.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Amerika Adalet Bakanlığı’nın önümüzdeki hafta özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması raporunu Adalet Bakanı’na teslim ettiğini açıklayabilir.

Rusya Soruşturmasının Sonuna Gelindi Mi?

Amerika Adalet Bakanlığı’nın önümüzdeki hafta özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması raporunu Adalet Bakanı’na teslim ettiğini açıklayabilir. Söz konusu iddia CNN haber kanalı tarafından gündeme getirildi. Kanal iddiasını ismini vermediği bir kaynağa dayandırdı.

Habere göre Mueller’ın raporu Adalet Bakanı’na sunmasıyla birlikte Bakan William Barr incelemesini tamamlayacak ve ardından da Kongre’ye kendi adına hazırladığı raporunu sunacak.

Söz konusu iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı Sözcüsü de Robert Mueller’ın sözcüsü de yorum yapmadılar.

Başkan Trump’sa CNN Televizyonu’nun haberine ilişkin bir soru üzerine “Bo konu tamamen yeni Adalet Bakanı’nın konusu.” ifadesini kullandı. Trump bu açıklamayı Beyaz Saray’da Avusturya Başbakanı’yla buluşması öncesinde yaptı.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi ve Başkan Trump’ın ekibinin Rusya’ya gizli bir anlaşması olup olmadığını soruşturuyor.

Trump bugüne dek yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları reddetti ve bunun kendisine karşı yürütülen bir “Cadı avı” olduğunu dile getirdi.

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