HABER

Rusya Sovyet döneminden beri en büyük tatbikata hazırlanıyor

28.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

Rusya, Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını yapmayı planlıyor.

Rusya Sovyet döneminden beri en büyük tatbikata hazırlanıyor

Eylül ayında yapılacak tatbikata 300 bin askerin katılması öngörülüyor.Rusya hükümeti on yıllardan bu yana yapılacak en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin merkezî ve doğu bölgelerinde 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak "Vostok-2018” adlı tatbikatına yaklaşık 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı, iki filo ve 1000 uçak ile helikopterin katılacağını açıkladı. Şoygu, bu tatbikatın 1981 yılında SSCB dönemindeki "Zapad-81”den bu yana yapılan en büyük askeri tatbikat olacağını belirtti. Tatbikatlarda Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, Alman Ordusu'nun tüm asker sayısı yaklaşık 180 bin.

Rusya son olarak Ukrayna'ya ait özerk bölge Kırım'ın 2014'teki ilhakında ve iç savaş halinde olan Suriye'de sıcak çatışmalara girdi. Geçen Mayıs ayında açıklanan bir rapora göre, ülkenin askeri harcamalarının 1998 yılından bu yana ilk kez gerilediği bildiriliyor. Bazı hükümet yetkilileri, orduya aktarılan bütçenin azaltılmasını, buna karşın sosyal harcamaların artırılmasını talep ediyor. NATO'yu tesisleriyle giderek Rusya sınırına yaklaşmakla suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ülkenin askeri altyapısını güçlendirmek zorunda olduğunu savunuyor.

rtr,afp / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Yorum: Chemnitz’teki fiyaskoYorum: Chemnitz’teki fiyasko
PKK'lılar doğruladı: ABD bize hava savunma sistemi verdiPKK'lılar doğruladı: ABD bize hava savunma sistemi verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran istihbaratı açıkladı: Onlarca yabancı ajan tutuklandı

İran istihbaratı açıkladı: Onlarca yabancı ajan tutuklandı

PKK'lılar doğruladı: ABD bize hava savunma sistemi verdi

PKK'lılar doğruladı: ABD bize hava savunma sistemi verdi

Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!

Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!

Rusya ve İngiltere arasında BMGK'da kriz!

Rusya ve İngiltere arasında BMGK'da kriz!

Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.