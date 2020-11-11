Rusya: Spunik V aşısı yüzde 92 etkili

Rusya, ayrıca Türkiye’nin aşının üretimiyle ilgilendiğini de bildirdi.Rusya, Gamaleya Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve halen klinik deneme aşamasında olan Sputnik V aşısının yüzde 92 etkili olduğunu açıkladı. Aşının geliştirilmesi ve pazarlamasıyla ilgilenen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF)açıklamasına göre, çalışmalar sırasında 16 bin gönüllüye aşılama yapıldı. 21 günün sonunda elde edilen sonuçlar, aşının koronavirüse karşı yüzde 92 oranında koruma sağladığını gösterdi. RDIF, şimdiye kadarki faz 3 çalışmalarında, aşı olan gönüllülerde ciddi bir yan etki görülmediğini belirterek bazı gönüllülerde enjeksiyon bölgesinde ağrı, hafif ateş, halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi grip benzeri, kısa süreli semptomlar saptandığını da ekledi. RDIF Başkanı Kirill Dmitriev “Verilere dayanarak gösterdiğimiz şey, çok etkili bir aşımızın olduğu” açıklaması yaparken bu aşıyı geliştirenlerin bir gün torunlarına bu gelişmeyi anlatacağını düşündüğünü de ekledi. BioNTech ile Pfizer yüzde 90 demişti

Açıklama, önceki gün BioNTech ile Pfizer’in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıklaması ve ABD’de ruhsat onayına başvurmasının ardından geldi. Sputnik V, Rusya’da şu an üçüncü faz aşamasında olan iki aşıdan biri. Aşı, 11 Ağustos’ta Rusya tarafından kullanım için tescil edilmişti. Bu sebeple henüz son aşama denemeleri tamamlanmamış olsa da aşı Rusya’da kullanılıyor. Ancak uzmanlar aşı çalışmalarının dizaynı ile protokolü hakkındaki bilginin zayıf olduğunu ve söz konusu verilerin çalışmaları anlamaya yetmediğini ifade ediyor. Reuters’a konuşan Imperial College London’dan Immünoloji Profesörü Danny Altmann, "Bu sonuçlara güvenmemek için bir sebep göremiyorum. Ancak üzerine yorum yapmak çok zor zira çok az veri var" değerlendirmesi yaptı. Altmann’a göre Pfizer ve BioNTech’in aşı çalışmasıyla Rusya’nınki detaylar açısından benzerlik gösterse de, Pfizer ve BioNTech’in çalışmasında araştırmanın nasıl tasarlandığına, protokolüne ve önemli noktalarının ne olduğuna dair çok sayıda yayınlanmış veri var.