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Rusya: Sputnik V aşısı Türkiye'de de üretilecek

23.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Rusya: Sputnik V aşısı Türkiye'de de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye'deki bir şirket ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDFI), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için Türk şirket ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rus Interfax ajansının haberine göre, RDFI Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aşının üretimi için gereken teknolojinin Türkiye'ye transferi sürecinin de başladığını belirtti.

Sputnik V aşısının ülke dışında pazarlanmasından sorumlu RDIF, daha önce de Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Belarus ve Kazakistan'daki üreticilerle anlaşmaya varmıştı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, geçen hafta yaptığı açıklamada da, Sputnik V aşısının onayı için Şubat ayında Avrupa Birliği'ne başvurunun planlandığını belirtmişti. Dmitriev, aşının hakem denetimli sonuçlarının yakında duyurulacağını bildirmişti.

Reuters,DW/JD,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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