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Rusya Sputnik V Aşısını İtalya’da Üretecek

09.03.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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Rusya Sputnik V Aşısını İtalya’da Üretecek

Üretim anlaşması Rusya Doğrudan Yatırım Ajansı ile İsviçreli bir firma arasında imzalandı, fabrika yeri ise İtalya’da seçildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve İsviçre ilaç firması Adienne arasında imzalanan bir anlaşma, Rus Sputnik V aşısının Avrupa'da ilk kez imal edilmesine olanak tanıyacak. Aşının İtalya'da üretilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.

İmalat öncesinde İtalyan denetçiler tarafından da onaylanması gereken anlaşma hem RDIF hem de İtalyan-Rus Ticaret Odası tarafından doğrulandı.

Reuters haber ajansına göre ilaç firması Adienne'in Rusya'yla yaptığı bu anlaşma, bazı Avrupalı firmaların Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) Rus Sputnik V aşısına onay vermesini beklemek istemediklerinin bir göstergesi.

Uzmanlar, bağımsız bilim kurulları tarafından değerlendirilen ve geçtiğimiz ay tıp dergisi Lancet'te yayınlanan ileri aşama deneylerin sonuçlarına göre Rus Sputnik V aşısının neredeyse yüzde 92 oranında etkili olduğunu söylüyor.

Sputnik V aşısı, üç AB üyesi Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti tarafından ya onaylandı ya da onay almak için değerlendirme altına alındı. AB yetkilileri, en az dört üye ülkenin talepte bulunması durumunda Brüksel'in bir aşı üreticisiyle müzakerelere başlayabileceğini kaydetti.

İtalyan-Rus Ticaret Odası, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu son gelişmenin Avrupa'daki ilk Sputnik V üretim tesisinin kurulmasının önünü açtığını belirtti.

Açıklamada İtalya'daki Sputnik V imalatının Haziran ayında başlamasının planlandığı, yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı üretilmesinin umulduğu bildirildi.

İtalyan-Rus Ticaret Odası Başkanı Vincenzo Trani, "Bu anlaşma, Avrupalı bir ortakla imzalanan ilk anlaşmadır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin durumunun iyi olduğunun ve İtalyan firmalarının siyasi farklılıkların ötesine bakabildiğinin kanıtıdır. Tarihi bir gelişme olarak tanımlanabilir" dedi.

Merkezi İsviçre'nin Lugano kentinde bulunan Adienna İlaç ve Biyoteknoloji konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Sputnik V aşısının uluslararası arenadaki pazarlamasından sorumlu olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dimitriev, İtalyan RAI 3 televizyonuna yaptığı açıklamada, İtalya'daki birçok bölgenin aşıyı üretmede istekli olduğunu, RDIF'nin aşının İtalya'daki imalatı için Adienne firmasıyla anlaştığını söyledi.

Dimitriev, "İtalya'da istihdam alanları açacak gerçek bir imalat ortaklığı önerisinde bulunuyoruz. İtalya'da üretileceği için ürünü kontrol edebilirsiniz. Bu ürün sadece İtalya'da çok sayıda hayat kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda ihraç da edilebilecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İtalya planının Sputnik V aşısına Rusya sınırları dışında olan talebin kısa süre içinde karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Üst düzey bir EMA yetkilisiyse geçtiğimiz hafta AB üyelerine, denetimi EMA tarafından halen devam eden Sputnik V aşısını ulusal seviyede onaylamaktan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Peskov, EMA yetkilisinin sözlerini "uygunsuz" olarak nitelemişti.

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