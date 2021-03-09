Rusya Sputnik V Aşısını İtalya’da Üretecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve İsviçre ilaç firması Adienne arasında imzalanan bir anlaşma, Rus Sputnik V aşısının Avrupa'da ilk kez imal edilmesine olanak tanıyacak. Aşının İtalya'da üretilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.

İmalat öncesinde İtalyan denetçiler tarafından da onaylanması gereken anlaşma hem RDIF hem de İtalyan-Rus Ticaret Odası tarafından doğrulandı.

Reuters haber ajansına göre ilaç firması Adienne'in Rusya'yla yaptığı bu anlaşma, bazı Avrupalı firmaların Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) Rus Sputnik V aşısına onay vermesini beklemek istemediklerinin bir göstergesi.

Uzmanlar, bağımsız bilim kurulları tarafından değerlendirilen ve geçtiğimiz ay tıp dergisi Lancet'te yayınlanan ileri aşama deneylerin sonuçlarına göre Rus Sputnik V aşısının neredeyse yüzde 92 oranında etkili olduğunu söylüyor.

Sputnik V aşısı, üç AB üyesi Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti tarafından ya onaylandı ya da onay almak için değerlendirme altına alındı. AB yetkilileri, en az dört üye ülkenin talepte bulunması durumunda Brüksel'in bir aşı üreticisiyle müzakerelere başlayabileceğini kaydetti.