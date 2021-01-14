Rusya Sputnik V aşısının onayı için AB’ye başvuracak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Rusya tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V isimli aşının Avrupa Birliği (AB) nezdinde onayı için Şubat ayında başvuru yapılacağını söyledi.

Dmitriev Perşembe günü yaptığı açıklamada aşının hakem denetimli sonuçlarının yakında duyurulacağını ve bu sonuçların aşının yüksek etkililiğini ortaya koyacağını belirtti. Sputnik V aşısının yurt dışında pazarlanmasından sorumlu olan RDIF’nin başkanı Dmitriev, dokuz ülkenin aşının ülke içi kullanımı için bu ay içerisinde onay vermelerini beklediklerini ifade etti. Aşı halihazırda aralarında Arjantin, Belarus ve Sırbistan’ın bulunduğu ülkelerde onaylandı.

Aşının yedi ülkede üretileceğini belirten Dmitriev, farklı ülkelerle yapılan milyonlarca dozluk aşı anlaşmalarının yüzde 95’inin Rusya dışında üretileceğini söyledi. Dmitriev, Gamaleya Araştırma Merkezi’nde geliştirilen aşının ihraç edilmesi için yapılan anlaşmaların önümüzdeki altı ile dokuz ay içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.