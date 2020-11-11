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Rusya Sputnik V Aşısının Yüzde 92 Oranında Başarılı Olduğunu Açıkladı

11.11.2020 14:34 | Son Güncelleme

Rusya, yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı ürettiği aşısı Sputnik V’in, hastalığa karşı yüzde 92 oranında etkili bir koruma sağladığını açıkladı

Rusya Sputnik V Aşısının Yüzde 92 Oranında Başarılı Olduğunu Açıkladı

Rusya, yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı ürettiği aşısı Sputnik V’in, hastalığa karşı yüzde 92 oranında etkili bir koruma sağladığını açıkladı.

Aşının üretimi ve küresel olarak pazarlanmasına destek veren Rusya Doğrudan Yatırım Fonu RDIF, aşının şu ana dek 16 bin kişi üzerinde iki doz şeklinde denendiğini ve yüzde 92 oranında başarı elde edildiğini açıkladı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada “Yayımladığımız verilere dayanarak son derece güvenilir bir aşımız olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Alman BioNTech ve Amerikalı Pfizer firmaları da ürettikleri aşının yüzde 94 oranında başarılı olduğunu açıklamışlardı.

RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının denemelerinin 6 ay daha devam edeceği, ardından da elde edilen sonuçların önde gelen tıp yayım organlarında yer alacağı belirtildi.

Aşılara dair olumlu açıklamalar borsaları da pozitif yönde etkiliyor. Almanya ve Rusya’dan gelen başarılı aşı çalışması haberleri hem Avrupa hem de Amerika’da borsaların yükselmesine neden oldu.

Uzmanlar temkinli yaklaşıyor

Ancak yine de uzmanlar özellikle Rusya’nın aşısının bu kadar kısa sürede üretilmesine kuşkuyla yaklaşıyorlar. Uzmanlar henüz aşının tam olarak işe yarayıp yaramadığı konusunda yorum yapmak için erken olduğunu dile getiriyorlar. Rusya ilk aşı açıklamasını Ağustos ayında yapmış, yüklü miktarda denemelere de Eylül ayında başlayacağını duyurmuştu.

Aşının üçüncü faz denemeleri, üçte biri plasibo olarak bilinen aşı olmayan bir karışım yapılan kişilerden oluşan 40 bin gönüllü üzerinde, Moskova’daki 29 ayrı klinikte uygulandı.

RDIF açıklamasına göre, plasibo verilenler haricindeki gönüllülerden yüzde 92’sinde Sputnik V aşısı COVID-19’a karşı bağışıklık sağladı. Yapılan açıklamada aşıyı yapılan kişilerde ciddi bir yan etki görülmediği de belirtildi.

Rusya’da Sputnik V dışında bir başka aşı çalışması daha sürüyor. Bu çalışma da Sibirya’daki Vector Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Rusya Lideri Vladimir Putin, bu aşının da üçüncü faz çalışmalarına başlama noktasında olduğunu söylemişti.

Rusya Endüstrü Bakanı Denis Manturov, ülkesinin bu ay 800 bin doz, Aralık’ta 1,5 milyon doz aşı üretmeyi planladığını açıkladı. Ancak yüklü mijtardaki üretimin 2021 yılının ilk ayından itibaren başlayacağını söyledi.

Rusya’da geçen ayın sonlarında elde aşı kalmamasından dolayı bazı gönüllülere aşı yapılamadığı belirtilmişti.

Rusya aşıyı önce kendi ülkesinin ihtiyaçları oranında üreteceğini daha sonra dünyaya satacağını dile getiriyor.

RDIF, aşının dünya genelinde 270 milyon doz üretimi için farklı ülkelerle de görüşmeler yürütüyor.

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