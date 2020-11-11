Rusya Sputnik V Aşısının Yüzde 92 Oranında Başarılı Olduğunu Açıkladı

Rusya, yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı ürettiği aşısı Sputnik V’in, hastalığa karşı yüzde 92 oranında etkili bir koruma sağladığını açıkladı.

Aşının üretimi ve küresel olarak pazarlanmasına destek veren Rusya Doğrudan Yatırım Fonu RDIF, aşının şu ana dek 16 bin kişi üzerinde iki doz şeklinde denendiğini ve yüzde 92 oranında başarı elde edildiğini açıkladı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada “Yayımladığımız verilere dayanarak son derece güvenilir bir aşımız olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Alman BioNTech ve Amerikalı Pfizer firmaları da ürettikleri aşının yüzde 94 oranında başarılı olduğunu açıklamışlardı.

RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının denemelerinin 6 ay daha devam edeceği, ardından da elde edilen sonuçların önde gelen tıp yayım organlarında yer alacağı belirtildi.

Aşılara dair olumlu açıklamalar borsaları da pozitif yönde etkiliyor. Almanya ve Rusya’dan gelen başarılı aşı çalışması haberleri hem Avrupa hem de Amerika’da borsaların yükselmesine neden oldu.