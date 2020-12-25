HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya SSCB Döneminde Kalma Bir Silah Test Merkezini Yeniden Açtı

Rusya SSCB Döneminde Kalma Bir Silah Test Merkezini Yeniden Açtı

25.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya SSCB Döneminde Kalma Bir Silah Test Merkezini Yeniden Açtı

Rusya, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir silah test merkezini yeniden faaliyete geçirdi

Rusya, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir silah test merkezini yeniden faaliyete geçirdi. Kutup ve çöl koşullarında silahların test edilmesini sağlayan tesis, askeri endüstri alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından kullanılacak.

Rus Ordusu için silah üreten Hassas Makine Mühendisliği Bilimsel Araştırma merkezi isimli şirket, aşırı soğuk ortamlarda silahların çalışmasının test edilmesi amacıyla kullanılan yapının restore edilerek kullanılır hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu yapı 1991 yılında, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından kapanmıştı.

Bu test merkezinde silahların aşırı soğuk, aşırı sıcak ya da yağışlı havalardaki çalışma koşulları test edilebiliyor.

Yapılan restorasyonun ardından tesisin gerekli sertifikaları da aldığı firma yetkilileri tarafından açıklandı.

Tesiste, eksi 60 ve artı 60 santigrat derece sıcaklıkta çeşitli silahlar ve el bombaları test edilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Ev buluşmalarında kilit faktör: Cam!Ev buluşmalarında kilit faktör: Cam!
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ev buluşmalarında kilit faktör cam! Korona odayı böyle işgal ediyor

Ev buluşmalarında kilit faktör cam! Korona odayı böyle işgal ediyor

Korona geçirenlere iyi haber: 6 ay bulaşmıyor!

Korona geçirenlere iyi haber!

'Mutant korona' bir ülkeye daha sıçradı!

'Mutant korona' bir ülkeye daha sıçradı!

Netanyahu'nun bu iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Netanyahu'nun bu iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

ABD'de koronavirüs hastası, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü

Oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü!

ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara 'test şartı' getirdi

ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara 'test şartı' getirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.