Rusya SSCB Döneminde Kalma Bir Silah Test Merkezini Yeniden Açtı

Rusya, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir silah test merkezini yeniden faaliyete geçirdi. Kutup ve çöl koşullarında silahların test edilmesini sağlayan tesis, askeri endüstri alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından kullanılacak.

Rus Ordusu için silah üreten Hassas Makine Mühendisliği Bilimsel Araştırma merkezi isimli şirket, aşırı soğuk ortamlarda silahların çalışmasının test edilmesi amacıyla kullanılan yapının restore edilerek kullanılır hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu yapı 1991 yılında, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından kapanmıştı.

Bu test merkezinde silahların aşırı soğuk, aşırı sıcak ya da yağışlı havalardaki çalışma koşulları test edilebiliyor.

Yapılan restorasyonun ardından tesisin gerekli sertifikaları da aldığı firma yetkilileri tarafından açıklandı.

Tesiste, eksi 60 ve artı 60 santigrat derece sıcaklıkta çeşitli silahlar ve el bombaları test edilebiliyor.

