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Rusya Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi ile temasta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov: "Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı ile iki toplantı yaptık. Toplantılar verimliydi. Konsey, Rusya ile dostluk ilişkilerine dayanan iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu doğruladı"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Sudan'daki yeni yönetimle temaslar kurduğunu söyledi.

Rus TASS haber ajansına göre, Bogdanov, Sudan ile ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki yeni yönetimle temaslarda olduğunu belirten Mihail Bogdanov, "Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı ile iki toplantı yaptık. Toplantılar verimliydi. Konsey, dostluk ilişkilerine dayanarak Rusya ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu doğruladı." dedi.

Sudan'da yaşanan durumun basit olmadığına işaret eden Bogdanov, Rusya'nın durumun düzelmesi ve istikrarın sağlanmasını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi ve emniyet teşkilatı ile istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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