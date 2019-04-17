Rusya Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi ile temasta

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Sudan'daki yeni yönetimle temaslar kurduğunu söyledi.

Rus TASS haber ajansına göre, Bogdanov, Sudan ile ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki yeni yönetimle temaslarda olduğunu belirten Mihail Bogdanov, "Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı ile iki toplantı yaptık. Toplantılar verimliydi. Konsey, dostluk ilişkilerine dayanarak Rusya ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu doğruladı." dedi.

Sudan'da yaşanan durumun basit olmadığına işaret eden Bogdanov, Rusya'nın durumun düzelmesi ve istikrarın sağlanmasını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.