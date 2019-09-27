Rusya: "Suhoy SU-35 sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in T\u00fcrkiye ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00fcr\u00fcyor. Ancak somut bir anla\u015fma hakk\u0131nda konu\u015fmak i\u00e7in hen\u00fcz \u00e7ok erken." Deprem an\u0131nda can\u0131n\u0131 hi\u00e7e say\u0131p koca makineleri tutmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131Tarihi Saat Kulesi'nin yan\u0131ndaki kedi evleri kald\u0131r\u0131ld\u0131Diyarbak\u0131r'da HDP \u00f6n\u00fcnde eylem yapan annelere Kayseri'den destek
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