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Rusya: "Suhoy SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Ancak somut bir anlaşma hakkında konuşmak için henüz çok erken."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Rusya: "Suhoy SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmeler sürüyor.

Rusya: "Suhoy SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Ancak somut bir anlaşma hakkında konuşmak için henüz çok erken."

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