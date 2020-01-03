Rusya Süleymani’nin Öldürülmesini Kınadı 

Rusya, ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürdüğü hava operasyonunu kınadı. Moskova, operasyonu “sorumsuz bir adım” olarak niteleyerek, bu hamlenin Ortadoğu’da “bölgesel barış ve istikrarı riske attığını” ve “ciddi neticeler” doğurabileceğini savundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamada, “Bu tür adımlar Ortadoğu’daki karmaşık sorunlara çözümler üretmez. Tam tersine, bölgedeki gerilimleri daha da tırmandırır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, ABD’nin operasyonunun “ciddi neticeler” doğurabileceğine işaret edildi. Bakanlık ayrı bir açıklamasında da Süleymani’nin “İran’ın ulusal çıkarlarına sadakatla hizmet ettiğini ve koruduğunu” belirtti ve generalin ölümünden dolayı İran halkına başsağlığı diledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da ABD Başkanı Trump’ın operasyon talimatını verirken bir gözünün de yeniden seçilme kampanyasında olduğu görüşünü dile getirdi. Bi televizyon kanalına konuşan Zaharova, “ABD ordusu Amerikalı politikacıların talimatları doğrultusunda hareket ediyordu. Herkes şunu hatırlamalı ve anlamalı ki bu yılın seçim yılı olduğunu düşünürsek Amerikalı politikacıların belirli çıkarları var” dedi.

Kremlin’in basın ofisinden daha sonra yapılan açıklamada da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırıyı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefonda görüştüğü, iki tarafın da “bu adımın bölgedeki gerilimleri ciddi oranda arttırabileceği” görüşünü paylaştığı kaydedildi. "Rusya-İran yakınlaşmasının yansıması" Moskova’dan gelen bu tepki, Rusya ve İran arasında Suriye’deki 4 yıldır süren askeri ittifakla güçlenen ve giderek daha da yakınlaşan bağların bir yansıması olarak yorumlanıyor. Bazı haberlere göre, İran’ın Ortadoğu’daki adımlarının mimarı olarak görülen Süleymani 2016’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla Suriye operasyonunu görüştü. Ancak hem İran hem Rusya hükümetleri böyle bir toplantının yapıldığını yalanladı. Moskova’daki gözlemciler, bölgede daha geniş bir askeri çatışmada İran’ın yardımına koşmasına pek ihtimal vermiyor. Moskova’da VOA’e konuşan Ortadoğu uzmanı Alexey Malashenko, “Rusya’nın yapabileceği hiçbir şey yok. Bu İran, ABD ve Irak’ın dahil olduğu bir durum” değerlendirmesinde bulundu.