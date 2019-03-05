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Rusya, Suriye askeri teçhizatını trenle sergiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ele geçirilen çeşitli askeri teçhizatı, hazırlanan bir trene yerleştirerek Rusya genelinde sergilemeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen askeri teçhizatın Moskova'nın Kazan tren garından kalktığı ve Rusya genelinde sergileneceği belirtildi.

Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ele geçirilen silah, tank ve çeşitli askeri teçhizatları özel hazırlanan başkent Moskova kalkışlı bir trenle Rusya genelinde sergilemeye başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, serginin ismi ise 'Suriye'nin Dönüm Noktası'
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, etkinlik kapsamında cumartesi günü Moskova'daki Kazan Tren Garı'ndan kalkan müze trende, üzerinde Arapça ibareler bulunan silahların yanı sıra Rus AK-47 tüfekleri ile insansız hava araçları, tanklar, özel donanımlı arazi araçları, zırhlı araçlar ve birçok askeri teçhizat sergileniyor.
İki aydan uzun süre boyunca Rusya'nın 60 kentine uğraması ve 28500 km kat etmesi beklenen tren, bu yolculuk sırasında çok sayıda sergiye ve binlerce misafire ev sahipliği yapacak.
İlk olarak Tula kentinde duraklayan müze tren, bu kentte 5 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.
Rostov-na-Donu kentine ulaşan tren, Kırım'ın Kerç ve Sivastopol kentlerine de uğrayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya askeri teçhizat

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