‘Rusya Suriye’de İran’a etki ederse, İsrail ve ABD Esad’ı tanımaya hazır’ iddiası

Londra merkezli Arapça Şarku’l Avsat gazetesinin Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, haziran sonunda Kudüs’te Rusya, ABD ve İsrail temsilcileri arasında yapılacak ulusal güvenlik temalı toplantıda İran’ın Suriye’deki varlığı başlıca gündem maddelerinden biri olacak.

Gazeteye konuşan kaynak “Taraflar görüşmede bir yol haritasını görüşecek. Bu yol haritasına göre, ABD ve müttefikleri Suriye’de İran’ın rolü ve siyasi nüfuzunu engellemesine ilişkin belli eylemleri yürütmesi karşılığında, Moskova’ya Suriye’de yeniden inşa, yönetim meşruiyeti (Beşar Esad yönetiminin tanınması) ve yaptırımların kaldırılması gibi tekliflerde bulunacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Başkan Yardımcısı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat haziran sonunda Kudüs’te bir araya gelecek. Üç ülke arasında bu düzeyde ilk kez böyle bir toplantı yapılacak.

KOSAÇEV: ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKENİN VARLIĞININ, RUSYA İLE ABD ARASINDA ANLAŞMA KONUSU OLMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL