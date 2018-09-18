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Rusya: Suriye İdlib'de şimdilik operasyon başlatmayacak

18.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından şimdilik İdlib'e askeri müdahalede bulunulmayacağını açıkladı.

İran yönetimi Erdoğan ile Putin'in İdlib anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.Rus kaynaklarından, Suriye'nin çembere altındaki vilayeti İdlib'e şimdilik kapsamlı harekât başlatılmayacağı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İnterfax ajansına yaptığı açıklamada Suriye ve müttefiklerinin yeni bir askeri operasyon başlatmayacaklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki Soçi buluşmasında Suriye birlikleri ile silahlı muhalif gruplar arasında tampon bölge oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Beşar Esad'ın en önemli müttefiki olan Rusya operasyon hazırlıklarını başlatmıştı. İdlib, yedi yıldır devam etmekte olan Suriye iç savaşının muhaliflerin elinde olan son bölgesi sayılıyor. Birleşmiş Milletler üç milyon Suriyelinin yaşadığı Türkiye sınırındaki vilayete askeri operasyon başlatılmasının insani felakete yol açacağı uyarısında bulunmuştu. Askerden arındırılmış bölgenin İdlib'i de kapsayıp kapsamayacağı kesinlik kazanmadı.

Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada tampon bölgenin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını, ağır silahların bölgeden çekileceğini ve Nusra Cephesi'ne bağlı silahlı grupların vilayetten çıkması gerektiğini söyledi. 15 illa 20 kilometrelik bir alanda kurulması öngörülen tampon bölgenin Rus ve Türk ortak devriyesi tarafından denetleneceği öğrenildi. İran yönetimi, İdlib ile ilgili olarak Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

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Erdoğan mülteci akınından ve Kürtlere destek verilmesinden çekiniyor

On gün önceki üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes önerisi Rusya Devlet başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin onayını bulmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'e saldırılması durumunda yüz binlerce Suriyelinin Türkiye'ye sığınmasından endişe ediyor. Türkiye aynı zamanda Suriye sınırında özerk Kürt bölgesi kurulmasını da önlemeye çalışıyor.

Almanya'da ise İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı takdirde yapılması muhtemel misilleme operasyonlarına Alman ordusunun da katılıp katılamayacağı tartışılıyor. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Almanya'nın katılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Parti meclis grubunun dış politika sözcüsü Nils Schmid büyük koalisyon ortağı Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) "sorumsuzca davrandıkları" şeklindeki eleştirisini "saçmalık" olarak nitelemişti. Almanya Savunma Bakanı Ursula von dere Leyen ise muhtemel misilleme operasyonlarına Almanya'nın da katılmasıyla ilgili kararın aceleye getirilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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