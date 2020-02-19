Rusya: Suriye Konusunda Türkiye'yle Anlaşma Sağlanamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da devam eden görüşmelere ilişkin olarak Türkiye’yle Suriye konusunda bir anlaşma sağlanamadığını söyledi. Reuters Haber Ajansı’nın son dakika haberine göre Lavrov, Suriye rejiminin önceki anlaşmalara bağlı olduğunu ancak bölgedeki provokasyonlara da yanıt vereceğini belirtti. Rus Dışişleri Bakanı İdlib’ten Suriye rejim güçleri ve Rus kuvvetlerine karşı saldırıların sürdüğünü de söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye rejimine yönelik kuvvetlere saldırmasının bölge açısından en kötü senaryo olacağını dile getirdi. Peskov, Türkiye’nin olası bir askeri operasyonuna karşı olduklarını bu noktada Moskova Ankara’nın İdlib konusunda tansiyonun yükselmemesi için iletişim halinde kalmaya devam ettiklerini söyledi.

