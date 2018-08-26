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Rusya: Suriye'ye 2 gün içinde kimyasal saldırı düzenlenecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

Rusya savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Kafr Zayta köyünde önümüzdeki 2 gün içinde kimyasal saldırı planlandığını söyledi.

Rusya: Suriye'ye 2 gün içinde kimyasal saldırı düzenlenecek!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz 'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi.

Konaşenkov, ‘Beyaz Miğferler' grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizanseni Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis etmek için videolar çekmeyi planladığını da ekledi. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye kimyasal saldırı ABD ingiltere

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu kahpe ingiliz,Abd ve fransızlar bunu yaparlar.Daha önce de yapıp Esad’ın üstüne atmadılar mı ? Bizi yönetenlerde katil eset katil eset diye bas bas bağırıp bu suça ortaklar maalesef...
Rusya diyorsa kesindir.
abd vuracagım dedi ya kendi elemanlarına önce bombayı attırır sonrada esad halkına kimyasal silah kullandı diye gidip vurur suriyenin bu şekilde bi kan gölüne çevrilmesinde kimin desteği varsa rabbim onlara bin beterini versin
istihbarat budur
Savaş = $ Lütfen taraf tutmayın. Nerede bir çatışma veya savaş varsa orada ekonomi vardır. Bunların tek düşündükleri para kazanmak, insanların ölmesi umurlarında değil. Ne Rusya'nın nede Abd'nin.
kimsayasal silah denemesi yapacaz demiyorlarda...mizansen yapilacakmiş bak sen hele
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