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Rusya: Suriye ordusu İdlib’e yönelik saldırılarını durdurdu

19.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye'de hükümete bağlı güçlerin İdlib bölgesindeki muhailflere yönelik saldırılarını tek taraflı olarak durdurma kararı aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak Suriye’de görev yapan Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi yetkilileri, hükümete bağlı güçlerin 18 Mayıs gece yarısından itibaren İdlib vilayetine yönelik saldırılarını tek taraflı olarak durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, İdlib bölgesindeki muhalif güçlerin ise buna rağmen Hama, Lazkiye ve Halep’te hükümet güçleri ile sivillere ateş etmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ateşkese ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türkiye ile Rusya, Eylül 2018'de Soçi’de varılan anlaşma ile Esad rejimine karşı mücadele eden muhalif güçlerin İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak Suriye ve müttefiki Rusya muhaliflerin bu anlaşmaya uymadığını savunuyordu.

Bölgede çatışan taraflar, geçen yıl Eylül ayında Türkiye ve Rusya öncülüğünde sağlanan ateşkese, birkaç hafta önce çatışmalar yeniden başlayana dek uymuştu.

Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Rusya ile İdlib konusunda varılan mutabakatı ihlal ettiği gerekçesiyle rahatsızlığını dile getiriyordu. Savunma Bakanı Hulusi Akar Cuma günü yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor" demişti. Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede ateşkesin korunması gerektiğini söyleyen Akar, "Ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle İdlib ve çevresinde yaşayan 180 bin kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

dpa,rtr/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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