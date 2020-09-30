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Rusya: Suriye ve Libya'dan "yabancı teröristler" Karabağ'da

30.09.2020 21:05 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermeni milisler arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Suriye ve Libya'dan paralı askerlerin taşındığını açıkladı.

Rusya: Suriye ve Libya'dan "yabancı teröristler" Karabağ'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan destekli Ermeni milisler arasında yaşanan çatışmalara Suriye ve Libya'dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız" ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm ülkeleri, "yabancı terörist ve paralı askerlerin çatışmalarda kullanılmasını önlemeye" çağırdı.

Ermenistan ve Dağlık Karabağ'daki Ermenistan destekli yönetim, Türkiye'yi Azerbaycan'ı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, asker ve paralı askerlerle desteklemekle suçluyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulunmuş, çoğu 'Sultan Murad' ve 'El-Emşad' fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli 300'den fazla savaşçının Afrin'den Dağlık Karabağ'a taşındığını öne sürmüştü.

Bu iddialar Türkiye ve Azerbaycan tarafından yalanlanmıştı. İddiaları geri çeviren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni paralı askerlerin Ortadoğu'dan çekilerek Dağlık Karabağ'a getirildiği iddiasında bulunurken Türkiye'nin resmi haber ajansı AA güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "300 PKK/YPG'linin otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındığını ve Ermeni milislere eğitim verdiğini" iddia etmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye’nin Azerbaycan’a silah yardımı yaptığı ve cihatçı grupları bölgeye gönderdiği şeklindeki iddiaları yalanlamıştı.

rtr,AFP/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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