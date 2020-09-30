Rusya: Suriye ve Libya'dan "yabancı teröristler" Karabağ'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan destekli Ermeni milisler arasında yaşanan çatışmalara Suriye ve Libya'dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız" ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm ülkeleri, "yabancı terörist ve paralı askerlerin çatışmalarda kullanılmasını önlemeye" çağırdı.

Ermenistan ve Dağlık Karabağ'daki Ermenistan destekli yönetim, Türkiye'yi Azerbaycan'ı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, asker ve paralı askerlerle desteklemekle suçluyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulunmuş, çoğu 'Sultan Murad' ve 'El-Emşad' fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli 300'den fazla savaşçının Afrin'den Dağlık Karabağ'a taşındığını öne sürmüştü.