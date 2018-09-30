HABER

"Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev: - "Silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü" - "Ayrıca (Suriye'de) 8 uçak, 7 helikopter ve birkaç zırhlı araç kaybettik"

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Rusya’nın Suriye’de operasyonlara başlamasından bu yana 112 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bondarev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de operasyonlara başlamasının üçüncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sovyetler Birliği döneminde Afganistan’da ilk üç yıl içinde yaklaşık 4 bin 800 asker, en az 60 tank ve 400 zırhlı araç ile 15 uçak, 97 helikopter kaybettiklerini hatırlatan Bondarev, "Halihazırda silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık olarak yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü. Ayrıca 8 uçak, 7 helikopter ve bir kaç zırhlı araç kaybettik." dedi.

Bondarev, 2003-2006 yıllarında Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ABD liderliğindeki koalisyonun 2 bin 515 asker, 10-20 civarında tank, en az 50 zırhlı araç, 15 uçak ve yaklaşık 80 helikopter kaybettiğini aktardı.

Rus An-26 tipi askeri nakliye uçağı bu yıl 6 Mart’ta Hmeymim askeri hava üssünde teknik nedenlerle düşmüş, içinde bulunan 39 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Suriye'de 17 Eylül’de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı Akdeniz üzerinde Suriye hava savunma füze sistemi ile vurulmuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildiAydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi
GÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battıGÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.