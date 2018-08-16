Rusya Suriye’de 46 İHA’yı Vurdu

Suriye’deki Rus hava savunma kaynakları, ülkedeki ana üslerini hedef alan 46 insansız hava aracını (IHA) indirdiklerini bildirdi. Bir gün önce IŞİD’in Suriye ordusuna ait bir üsse düzenlediği saldırıda yedi asker ölmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, IHA’ların beşinin Hemeimeem hava üssü yakınında son üç günde düşürüldüğünü kaydetti. Lazkiye ilindeki üs Suriye’de Rusya’nın operasyonlarının ana merkezi konumunda.

İHA’ların ilkel görünmekle beraber yüksek teknoloji kullandıklarını belirten Konaşenkov menzillerinin de 100 kilometreye kadar çıktığını kaydetti. Militanların dışarıdan yardım almadan bu araçları üretemeyeceklerini kaydeden Konaşenkov, ancak bu kişilere kimin yardım ediyor olabileceği tahmininde bulunmadı.

Son dönemde Suriye’deki İHA saldırılarının arttığına dikkat çeken Rus yetkili bunların çoğunun ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinde konuşlanan militanlar tarafından atıldığını belirtti.

İdlib Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın düşmanlarının ana merkezi durumunda. Suriye hükümet güçlerinin ülkenin diğer bölgelerinden temizlediği isyancılar İdlib’e sığındı.

